¿Dónde y a qué hora?: Enel programa cortes de luz en dos comunas de la Región Metropolitana
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel programó una serie de cortes de luz para este miércoles 25 de marzo en sectores de dos comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por cerca de tres horas consecutivas en algunos casos.
A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.
¿Dónde se cortará la luz este miércoles?
Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
San Ramón: Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.
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