¿Dónde y a qué hora?: Enel programa cortes de luz en dos comunas de la Región Metropolitana

25 mar. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel programó una serie de cortes de luz para este miércoles 25 de marzo en sectores de dos comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por cerca de tres horas consecutivas en algunos casos.

A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.

¿Dónde se cortará la luz este miércoles?

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

San Ramón: Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.