Hasta ocho horas sin suministro: Corte de luz afectará a 12 comunas de la región Metropolitana este lunes
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este lunes 30 de marzo en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en doce comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta ocho horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este lunes 30 de marzo?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Lampa, Independencia, Santiago, Providencia, Las Condes, Peñalolén, San Joaquín, La Florida, San Ramón, Pudahuel, Cerro Navia y Renca.
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Corte de luz en Lampa
Corte de luz en Independencia
Corte de luz en Santiago
Corte de luz en Providencia
Corte de luz en Las Condes
Corte de luz en Peñalolén
Corte de luz en San Joaquín
Corte de luz en La Florida
Corte de luz en San Ramón
Corte de luz en Pudahuel
Corte de luz en Cerro Navia
Corte de luz en Renca
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
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