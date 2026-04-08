PDI de franco dispara a delincuente que entró a robar a un almacén en Cerrillos

08 abr. 2026 - 00:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento asalto a un almacén familiar se registró la tarde del martes en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana. En la ocasión, uno de los delincuentes recibió un disparo de un funcionario de la PDI, quien es vecino de las víctimas.

El hecho se produjo a eso de las 19:50 horas en un local comercial ubicado en calle Héctor Orrego. Hasta dicho lugar llegó un grupo de antisociales a bordo de una camioneta, ingresó al negocio e intimidó con armas de fuego a la mujer que atendía.

La banda delictual sustrajo dinero en efectivo y cajetillas de cigarros, sin embargo, la familia dueña del almacén, que vive al lado, se percató de la situación y activó la alarma. De inmediato, los agresores se dieron a la fuga, no sin antes ser enfrentados por un funcionario PDI de franco.

Delincuente recibió un disparo en la pierna

"Alrededor de 7 sujetos, los cuales se trasladan en un vehículo, intimidan a la locataria, sustrayendo diversas especies y dinero que se encontraba al interior", señaló el comandante Daniel Iturriaga, de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Occidente.

"Al encontrarse con un arma uno de los imputados, el funcionario de la PDI hace uso de su arma de servicio, logrando impactar en uno de ellos, quien quedó herido en el lugar y se procedió a su detención", agregó.

Por su parte, el fiscal Patricio Rosas, de la Fiscalía de Flagrancia Occidente, indicó que el lesionado es un chileno de 18 años que mantiene antecedentes por delitos similiares.

El delincuente "se encuentra detenido con una lesión de fractura en su pierna producto de este impacto balístico. Está fuera de riesgo vital y consciente".

La autoridad añadió que el asaltante pasará este miércoles a control de la detención en el Noveno Juzgado de Garantía para ser formalizado por dos delitos: robo con intimidación y por porte ilegal de arma de fuego.