Cae banda dedicada al contrabando de cigarros: Iban a obtener una ganancia superior a los $2.000 millones

07 abr. 2026 - 13:54 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desbaratar una organización dedicada al contrabando de cigarrillos en la Región Metropolitana, dejando tres detenidos: una pareja de chilenos y un ciudadano iraní.

El procedimiento, coordinado con la Fiscalía Centro Norte, incluyó allanamientos en distintos puntos de la capital y también en la ciudad de Arica, considerada clave en la ruta de ingreso de la mercancía ilegal.

Millonaria incautación y alto poder de fuego

Durante el operativo, detectives incautaron más de 2.200 cajas de cigarrillos —equivalentes a millones de unidades—, además de cerca de $55 millones en efectivo, US$5 mil, armas de fuego, municiones y artículos de alto valor.

Según explicó a Meganoticias el subprefecto de la Bicrim de Cerrillos, Mauricio Fuentes, "estas cajas de cigarrillos hubiesen sido comercializadas, el avalúo de la ganancia es superior a los $2.000 millones".

Entre las armas incautadas había pistolas adaptadas para disparo automático y cargadores de alta capacidad, lo que evidenció el nivel de organización y resguardo del grupo.

¿Cómo operaba la banda?

De acuerdo con la investigación, los cigarrillos eran fabricados en Paraguay y "son internados al territorio nacional a través de pasos no habilitados por la zona norte del país", detalló el subprefecto Fuentes, utilizando rutas similares a las del narcotráfico.

Luego eran trasladados en camiones hacia la Región Metropolitana, donde eran acopiados en una parcela en Colina y posteriormente distribuidos en distintos puntos del país. Parte de la mercancía se vendía en la capital y otra era distribuida hacia regiones del centro y sur.

El rol del ciudadano iraní

Uno de los aspectos que más llamó la atención del operativo fue la detención de un ciudadano iraní, quien estaba encargado de resguardar la carga. Fue detenido al interior de un camión, donde mantenía armas de fuego listas para su uso.

La investigación también permitió detectar un importante incremento patrimonial en la pareja chilena que lideraba la banda. Según la PDI, desde 2021 registraban una inconsistencia económica superior a los $900 millones, dinero que habría sido invertido en propiedades, vehículos de alta gama y otros bienes.

Además, operaban con una fachada legal, utilizando un centro de eventos para encubrir sus actividades ilícitas.

Los tres detenidos fueron formalizados por asociación delictiva, contrabando, infracción a la ley de armas y lavado de activos. El tribunal decretó prisión preventiva y fijó un plazo de 120 días para la investigación.

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