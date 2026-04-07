Brutal crimen en Talca: Adulto mayor fue asesinado con más de 40 puñaladas en su antejardín

07 abr. 2026 - 06:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un brutal crimen quedó al descubierto en la comuna de Talca, región del Maule, luego de que un adulto mayor fuera encontrado sin vida en el antejardín de su vivienda, con múltiples heridas cortopunzantes.

La víctima, un hombre de 65 años que vivía hace poco tiempo ahí, fue hallado por sus propios familiares el lunes en el sector rural de Los Pequenes, quienes alertaron a Carabineros.

Recibió más de 40 puñaladas

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el cuerpo presentaba una violencia extrema: la víctima habría recibido cerca de 40 puñaladas, según reportó Diario El Centro.

La fiscal de Talca, Gabriela Vargas, fue categórica al señalar que "claramente las heridas son de carácter homicida. Son más de 40, entre ellas dos de gran magnitud que aparentemente le habrían provocado la muerte".

Por su parte, el jefe de la Prefectura Provincial de la PDI, Juan Carlos Rojas, afirmó que "llama la atención la cantidad de lesiones", aunque precisó que será materia de investigación determinar si existió alevosía en el ataque.

Investigan posible robo con homicidio

Una de las principales hipótesis que maneja la Fiscalía es que se trate de un robo con homicidio, ya que se detectó la desaparición de algunas pertenencias del adulto mayor, entre ellas su teléfono celular y su billetera.

"Estamos revisando si efectivamente hay otras especies que faltan", afirmó la fiscal Vargas, dejando abierta también la posibilidad de un homicidio calificado.

El caso está siendo investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI, que trabaja en el sitio del suceso levantando evidencia y recopilando testimonios para esclarecer la dinámica del crimen.

El homicidio ocurrió en un sector rural de la comuna, lo que ha dificultado las diligencias debido a la ausencia de cámaras de seguridad y la baja presencia de testigos.

Todo sobre Policial