Cuatro alumnos terminan lesionados tras caída de portón en colegio de Puente Alto
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Cuatro alumnos terminaron con lesiones en la tarde de este lunes tras la caída de un portón de acceso de vehículos en un colegio en la comuna de Puente Alto.
Según información entregada por Carabineros, la reja cayó a eso de las 13:20 horas de manera accidental, causándole heridas a los estudiantes que se encontraban allí.
Una vez ocurrido este hecho, los alumnos fueron trasladados a un recinto hospitalario para ser monitoreados por personal médico.Ir a la siguiente nota
De acuerdo a lo anterior, trascendió que la totalidad de los afectados presenta lesiones de carácter leve y permanecen fuera de riesgo vital.
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