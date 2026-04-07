Violento asalto a BancoEstado en La Florida: Delincuente robó $7 millones y el arma del guardia

07 abr. 2026 - 12:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento asalto se registró la mañana de este martes en una sucursal de BancoEstado en la comuna de La Florida, Región Metropolitana, donde un delincuente armado intimidó a trabajadores y clientes para concretar un millonario robo.

El hecho ocurrió en la oficina ubicada en avenida La Florida con San José de la Estrella, en un sector con alto flujo de personas y locales comerciales.

Le robó arma al guardia

De acuerdo a la información policial, un sujeto ingresó al recinto con el rostro cubierto y amenazó al guardia de seguridad, a quien obligó a lanzarse al suelo para quitarle su arma de servicio.

Tras tomar el control de la situación, el individuo sustrajo cerca de $7 millones correspondientes a la recaudación disponible en cajas, sin lograr acceder a la bóveda del banco.

El coronel Ignacio Toledo, de la Prefectura Santiago Cordillera, explicó que "al interior de la sucursal esta persona actuó en forma solitaria y al exterior de la sucursal había una persona que lo estaba esperando en una motocicleta”.

Escape y cambio de vehículo

Más tarde, la motocicleta fue abandonada en el sector poniente de la comuna, desde donde los delincuentes continuaron la huida en otro automóvil.

Carabineros desplegó un operativo en el sector y personal especializado quedó a cargo de las diligencias para dar con el paradero de los involucrados.

"No se puede descartar ninguna línea investigativa y no podemos descartar tampoco que efectivamente se trate de una banda organizada y que ya haya efectuado un trabajo previo", señaló el coronel Toledo.

Al momento del asalto, cerca de 15 personas se encontraban al interior de la sucursal. Pese a la violencia del hecho, no se reportaron personas lesionadas.

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