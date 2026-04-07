Estaba maniatado y tenía impactos de bala: Investigan hallazgo de cuerpo junto a la Ruta 68 en Curacaví

07 abr. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en esclarecer el crimen de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado la tarde de este martes en una quebrada al costado de la Ruta 68, a la altura de la comuna de Curacaví, en la Región Metropolitana.

Según lo señalado por la Fiscalía, un transeúnte alertó a Carabineros sobre la presencia de un cadáver maniatado y en avanzado estado de descomposición. La víctima tendría entre 50 y 60 años y presentaba impactos de bala.

Estaba maniatado y tenía impactos de bala

El fiscal jefe de Curacaví, Roberto Contreras, explicó que a eso de las 13:00 horas se recibió un comunicado de Carabineros informando del hallazgo de un cadáver en el sector de la Cuesta Barriga.

"Dentro de las primeras diligencias se instruyó la concurrencia de personal de la Brigada de Homicidios (BH) y del Laboratorio Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) para efectuar el trabajo en el sitio del suceso", señaló el persecutor.

"Conforme a los hallazgos preliminares que se han logrado establecer en el mismo lugar, se aprecia que el cadáver correspondería a una persona de sexo masculino, dentro de un rango etario de 50 a 60 años", agregó.

La autoridad indicó que la víctima se encontraba maniatada en posición decúbito dorsal en el lugar del hallazgo, y se logró establecer la presencia de "heridas compatibles con posibles orificios de proyectil balístico".

"Eso es una causa que se va a determinar posteriormente, mediante el peritaje de la Unidad de Etanatología Forense del Servicio Médico Legal (SML), y con la Unidad de Casos Complejos también del Servicio Médico Legal, con quien me he comunicado recientemente", añadió Contreras.