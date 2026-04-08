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Programan cortes de agua en cuatro comunas de la RM este miércoles: Revisa los sectores afectados

¿Qué pasó?

Por trabajos de mantención, Aguas Andinas programó una serie de cortes de agua para sectores de cuatro comunas de la Región Metropolitana durante este miércoles 8 de abril

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el que podría extenderse por varias horas. 

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¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este miércoles? 

Vitacura: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del jueves 9 de abril

Aguas Andinas

Quilicura: Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas

Aguas Andinas

San Miguel: Desde las 15:30 hasta las 21:30 horas

Aguas Andinas

Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

Aguas Andinas

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