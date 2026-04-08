Programan cortes de agua en cuatro comunas de la RM este miércoles: Revisa los sectores afectados

08 abr. 2026 - 00:10 hrs.

¿Qué pasó?

Por trabajos de mantención, Aguas Andinas programó una serie de cortes de agua para sectores de cuatro comunas de la Región Metropolitana durante este miércoles 8 de abril.

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el que podría extenderse por varias horas.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este miércoles?

Vitacura: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del jueves 9 de abril

Aguas Andinas

Quilicura: Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas

Aguas Andinas

San Miguel: Desde las 15:30 hasta las 21:30 horas

Aguas Andinas

Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

Aguas Andinas

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