Programan cortes de agua en cuatro comunas de la RM este miércoles: Revisa los sectores afectados
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Por trabajos de mantención, Aguas Andinas programó una serie de cortes de agua para sectores de cuatro comunas de la Región Metropolitana durante este miércoles 8 de abril.
A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el que podría extenderse por varias horas.
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este miércoles?
Vitacura: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del jueves 9 de abril
Quilicura: Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas
San Miguel: Desde las 15:30 hasta las 21:30 horas
Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas
Leer más de
Notas relacionadas
- Por hasta 15 horas: Cortes de agua afectarán a cinco comunas de la RM este martes
- Hasta 10 horas sin suministro: Aguas Andinas programa cortes en sectores de seis comunas de la RM para este jueves
- Hasta 10 horas sin suministro: Anuncian corte de agua en sectores de seis comunas de la RM para este miércoles