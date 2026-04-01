Hasta 10 horas sin suministro: Anuncian corte de agua en sectores de seis comunas de la RM para este miércoles
¿Qué pasó?
Con motivo de distintos trabajos de mantenimiento en la red, Aguas Andinas informó que este miércoles 1 de abril se realizarán cortes programados de agua en sectores de seis comunas de la Región Metropolitana.
De acuerdo con la empresa, los trabajos podrían tomar hasta 10 horas debido al cambio de válvulas, conexión de redes y modificación de matrices.
Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas y se centrarán en perímetros específicos, que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.Ir a la siguiente nota
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?
Peñalolén: Desde las 15:00 hasta las 00:00 horas
Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas
La Pintana: Desde las 15:30 hasta las 21:30 horas
Santiago: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas
Recoleta: Desde las 15:00 hasta las 01:00 horas
Providencia: Desde las 15:00 hasta las 01:00 horas
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