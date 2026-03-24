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Corte de agua se extenderá por hasta 7 horas este martes en la Región Metropolitana

¿Qué pasó?

Aguas Andinas programó un corte de suministro en sectores de dos comunas de la Región Metropolitana para este martes 24 de marzo. La medida responde a trabajos en la conexión de redes y mantención de estaciones reguladoras y podría tomar hasta 7 horas.

El corte no contempla la totalidad de la comuna y se centrará en un perímetro específico, el cual fue dado a conocer por la compañía a través de su sitio web.

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¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

La Reina: Desde las 15:00 hasta las 20:00 horas.

Santiago: Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas.

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