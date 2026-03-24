Corte de agua se extenderá por hasta 7 horas este martes en la Región Metropolitana

24 mar. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas programó un corte de suministro en sectores de dos comunas de la Región Metropolitana para este martes 24 de marzo. La medida responde a trabajos en la conexión de redes y mantención de estaciones reguladoras y podría tomar hasta 7 horas.

El corte no contempla la totalidad de la comuna y se centrará en un perímetro específico, el cual fue dado a conocer por la compañía a través de su sitio web.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

La Reina: Desde las 15:00 hasta las 20:00 horas.

Santiago: Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas.