Hasta 11 horas sin suministro: Anuncian corte de agua en cuatro comunas de la Región Metropolitana

26 mar. 2026 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este jueves 26 de marzo se realizarán cortes programados de agua en cuatro comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo a la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta 11 horas debido al cambio de válvulas, conexión de redes y modificación de matrices.

Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas y se centrarán en perímetros específicos, que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

Padre Hurtado desde las 06:00 horas hasta las 12:00 horas

La Florida desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas

Ñuñoa desde las 15:00 horas hasta las 01:00 horas del 27 de marzo

San Miguel desde las 15:30 horas hasta las 02:30 horas del 27 de marzo

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