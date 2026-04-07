Dio positivo a cocaína: Detienen a conductor de bus RED que protagonizó fatal choque en Pudahuel

07 abr. 2026 - 23:50 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Metropolitana Occidente confirmó que el conductor de un bus RED que la mañana de este martes protagonizó un grave choque con un camión aljibe en la comuna de Pudahuel y que dejó a un pasajero fallecido, dio positivo a drogas y fue detenido.

El accidente se produjo en la intersección de las avenidas Camino a Las Mercedes con San Pablo Antiguo, en un sector industrial. El bus de la línea J07 habría traspasado el eje central de la calzada, impactando de frente al camión que circulaba en sentido contrario.

Producto del siniestro vial, falleció un pasajero de 21 años que se encontraba al interior del bus, mientras que otras siete personas resultaron lesionadas, incluyendo cinco pasajeros y el conductor del camión, que quedó con lesiones leves.

Conductor será formalizado este miércoles

El fiscal de Flagrancia Occidente, Luis Vacca, señaló que este martes personal de Carabineros "procedió a la detención del conductor del microbús, a raíz de la participación que le correspondió en la colisión".

El órgano persecutor instruyó la concurrencia de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT), "la que, realizando los peritajes en el sitio del suceso, determinó como causa basal del accidente el que el conductor no iba atento a las condiciones de tránsito existentes en el momento".

"Asimismo, al efectuar la prueba de narcotres respecto del conductor del microbús, este dio positivo a diversas sustancias estupefacientes, específicamente cocaína y marihuana", agregó la autoridad.

Vacca sostuvo que el trabajador pasará a audiencia de control de detención este miércoles. En la audiencia, la fiscalía lo formalizará por su responsabilidad en el accidente de tránsito con resultado de muerte.

En la instancia, se le imputará el delito de conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes, "ilícito previsto y sancionado en el artículo 196 de la ley 18.290", concluyó el fiscal.