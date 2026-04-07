Violento choque en General Velásquez: Furgón de panadería terminó incrustado en remolque de camión

07 abr. 2026 - 07:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito de alto impacto se registró durante la mañana de este martes en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, lo que obligó a suspender el tránsito en un sector de General Velásquez en dirección al norte, poco antes de conectar con la Ruta 5.

El hecho ocurrió en la caletera, donde un furgón que transportaba pan impactó de forma frontal contra el remolque de un camión que se encontraba detenido en la ruta.

Furgón chocó contra remolque sin señalización

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el vehículo involucrado circulaba durante la madrugada cuando colisionó directamente con un remolque de carga que estaba estacionado en plena vía.

El camión estacionado no contaba con señalización visible ni iluminación, lo que habría impedido que el conductor advirtiera su presencia a tiempo.

Además, el lugar donde estaba ubicado contaba con señalética que prohíbe estacionar, lo que será clave en la investigación de la SIAT de Carabineros para determinar responsabilidades.

Uno de los puntos clave de la investigación será establecer la procedencia del remolque que permanecía en la vía, aunque trabajadores del sector habían advertido previamente su presencia y del riesgo de accidentes.

Conductor resultó con lesiones y fue auxiliado por otro automovilista

Producto del impacto, el vehículo menor quedó prácticamente incrustado en el camión, lo que dejó en evidencia la violencia del choque.

El conductor del furgón resultó con lesiones de diversa gravedad y fue asistido por otro automovilista que transitaba por el lugar, quien lo trasladó hasta un centro asistencial cercano.

Debido a la magnitud del accidente, la cabina del furgón debió ser intervenida para permitir la salida del chofer, que se encontraba atrapado.

Tránsito suspendido y desvíos en el sector

A raíz del accidente, el tránsito fue completamente suspendido en la vía local de General Velásquez hacia el norte, altura 10.400, antes del cruce de Santa Margarita.

Desde la cuenta TransporteInforma indicaron que el flujo vehicular fue redirigido por el sector de Puerta Sur mientras se desarrollaban los trabajos en el lugar.

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