Día de los Patrimonios 2026: recorre la Ruta de las Tiendas y el Simbolismo del Luto en el centro de Santiago
- Por Meganoticias
Una oportunidad única para conocer una faceta poco explorada del patrimonio cultural de Santiago, descubriendo los rituales, símbolos y tradiciones que marcaron la forma en que la ciudad vivió la muerte a lo largo de su historia.
¿Alguna vez imaginaste recorrer las calles del centro de Santiago descubriendo la historia oculta del luto y las costumbres fúnebres de la ciudad? En este Día de los Patrimonios 2026, Muerte Cultura propone una experiencia patrimonial e inolvidable para adentrarse en este fascinante capítulo de la historia urbana.
El recorrido histórico y patrimonial profundiza sobre la historia del luto en Santiago, las primeras tiendas de vestuario fúnebre de la ciudad y sus costumbres mortuorias. Una ruta que invita a explorar el simbolismo de la muerte como expresión cultural, social e histórica en el corazón de la capital.
El recorrido es una invitación a conectar con el patrimonio cultural inmaterial de Chile, conocer de cerca las tradiciones que dieron forma a la identidad de Santiago y vivir una jornada patrimonial única y diferente en el centro de la ciudad.
Detalles de la actividad
- Fecha: sábado 30 de mayo de 2026
- Horario: 17:00 a 18:30 horas
- Lugar: Centro de Santiago
- Punto de encuentro: Alameda con Serrano (Metro Universidad de Chile)
- Modalidad: Presencial, Región Metropolitana
- Inscripción: Vía formulario en https://forms.gle/6SRB7qeWfh8DBPnA8
- Audiencia: Público general
- Contacto: +56 9 6524 5280 · cementeriosylegadofunerario@gmail.com
Más información: https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/ruta-de-las-tiendas-y-el-simbolismo-del-luto
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