Día de los Patrimonios 2026: recorre la Ruta de las Tiendas y el Simbolismo del Luto en el centro de Santiago

22 may. 2026 - 12:06 hrs.

Una oportunidad única para conocer una faceta poco explorada del patrimonio cultural de Santiago, descubriendo los rituales, símbolos y tradiciones que marcaron la forma en que la ciudad vivió la muerte a lo largo de su historia.

¿Alguna vez imaginaste recorrer las calles del centro de Santiago descubriendo la historia oculta del luto y las costumbres fúnebres de la ciudad? En este Día de los Patrimonios 2026, Muerte Cultura propone una experiencia patrimonial e inolvidable para adentrarse en este fascinante capítulo de la historia urbana.

El recorrido histórico y patrimonial profundiza sobre la historia del luto en Santiago, las primeras tiendas de vestuario fúnebre de la ciudad y sus costumbres mortuorias. Una ruta que invita a explorar el simbolismo de la muerte como expresión cultural, social e histórica en el corazón de la capital.

El recorrido es una invitación a conectar con el patrimonio cultural inmaterial de Chile, conocer de cerca las tradiciones que dieron forma a la identidad de Santiago y vivir una jornada patrimonial única y diferente en el centro de la ciudad.

Detalles de la actividad

Fecha: sábado 30 de mayo de 2026

Horario: 17:00 a 18:30 horas

Lugar: Centro de Santiago

Punto de encuentro: Alameda con Serrano (Metro Universidad de Chile)

Modalidad: Presencial, Región Metropolitana

Inscripción: Vía formulario en https://forms.gle/6SRB7qeWfh8DBPnA8

Audiencia: Público general

Contacto: +56 9 6524 5280 · cementeriosylegadofunerario@gmail.com



Más información: https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/ruta-de-las-tiendas-y-el-simbolismo-del-luto



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