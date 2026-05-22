Metro de Santiago cierra estación en medio de "arengazo" de hinchas de Colo Colo
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Metro de Santiago informó la tarde de este viernes que una de las estaciones de la Línea 5 se encuentra cerrada y sin detención de trenes.
De acuerdo a la empresa, se trata de Pedreros, ubicada en la intersección de las avenidas Departamental y Vicuña Mackenna, en el límite de las comunas de Macul, La Florida y San Joaquín.
El motivo de la medida responde al "arengazo" de los hinchas de Colo Colo previo al clásico con Universidad Católica este domingo.Ir a la siguiente nota
¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?
Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488.
También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.
En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.
Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.
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