Metro de Santiago cierra estación en medio de "arengazo" de hinchas de Colo Colo

22 may. 2026 - 12:48 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó la tarde de este viernes que una de las estaciones de la Línea 5 se encuentra cerrada y sin detención de trenes.

De acuerdo a la empresa, se trata de Pedreros, ubicada en la intersección de las avenidas Departamental y Vicuña Mackenna, en el límite de las comunas de Macul, La Florida y San Joaquín.

El motivo de la medida responde al "arengazo" de los hinchas de Colo Colo previo al clásico con Universidad Católica este domingo.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488.

También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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