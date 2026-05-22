Senador Daniel Núñez por manejo del Gobierno en Seguridad: "Se prometió resolver la crisis y al final son dos meses perdidos"

22 may. 2026 - 13:07 hrs.

¿Qué pasó?

En el programa Ahora es Cuando de Radio Infinita, Daniel Núñez, senador del Partido Comunista, abordó diversas áreas de la política y criticó el desempeño del Gobierno en materias de seguridad.

El senador reprochó el trabajo realizado por el Ministerio de Seguridad durante este primer periodo bajo el mando de la ahora exministra Trinidad Steinert: “claramente acá hay un diseño que fracasó, yo creo que lo más costoso, doloroso para el país, es que en materia de seguridad se prometió resolver la crisis y al final son dos meses en la práctica perdidos en materia de seguridad”.

Las declaraciones del parlamentario se producen en medio del debate por la seguridad pública y las medidas impulsadas por el Ejecutivo para enfrentar la delincuencia, tema que se ha instalado como una de las principales preocupaciones ciudadanas y que continúa generando diferencias entre oficialismo y oposición respecto a las estrategias y prioridades para abordar la crisis.

En relación al cambio de gabinete del pasado martes 19 de mayo, Núñez cuestionó la decisión del Presidente respecto a la propuesta de los biministerios. “demuestra con esto de los biministros una concentración del poder, osea poquitos muy poderosos, lo más cercano a mí que sean (...) a mí me parece que también le puede jugar en contra”, expresó.

Núñez proyecta un retorno de la centroizquierda a La Moneda



Además, el senador se refirió a un eventual futuro político de la centroizquierda en La Moneda. “Nosotros nos vemos con el deber de cuando volvamos a ser Gobierno recuperar a lo menos 2.500 millones de dólares para las arcas fiscales”, señaló, impulsando un impuesto a los súper ricos.

Tras ser consultado por Matías de la Maza sobre el camino que debe tomar la oposición tras la “ derrota contundente en las elecciones”, el senador concluyó que se trata de un “desafío permanente”, aunque aseguró que ya trabajan en una propuesta.

“Nosotros estamos proponiendo un modelo de desarrollo que permita que el país vuelva a crecer, pero a crecer con equidad social y con sustentabilidad ambiental”, finalizó.