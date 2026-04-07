"Esta noche una civilización morirá": Trump eleva el tono y lanza dura advertencia sobre Irán

07 abr. 2026 - 09:01 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó esta mañana de martes un mensaje en su red social Truth Social, donde lanzó una nueva advertencia sobre el tenso conflicto que mantiene con Irán.

En el texto, el mandatario se refirió a un eventual escenario extremo en Medio Oriente, en donde dio a entender que podría realizar un masivo ataque sobre ese país.

El mensaje de Trump

"Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", comenzó escribiendo el mandatario estadounidense.

La amenaza se da luego de que el republicano exigiera al gobierno islámico la apertura del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo en todo el mundo. Si no reabren el paso este martes, "el país entero podría ser eliminado en una noche", aseguró Trump anoche.

A pesar de ello, en su reciente publicación afirmó que "ahora que tenemos un cambio de régimen total (en Irán), donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe?".

"Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!", cerró.

Contexto de tensión internacional

Las declaraciones se producen en un escenario de creciente tensión en Medio Oriente, con una serie de conflictos y amenazas cruzadas que han elevado la preocupación a nivel global, en donde se han visto involucrados Irán, Estados Unidos e Israel.

En ese contexto, el régimen iraní optó por limitar el paso por el estrecho de Ormuz ante los constantes ataques israelíes, lo que mantiene en jaque a gran parte del mundo.

Trump ha presionado por un acuerdo mediante amenazas, pero el gobierno islámico se ha negado a retroceder y ha mantenido la medida.

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