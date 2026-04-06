Proyectan nuevo aumento en el precio de las bencinas para la próxima semana: Alza sería del orden de los $85

06 abr. 2026 - 15:56 hrs.

¿Qué pasó?

Un artículo publicado el pasado 2 de abril por Scotiabank Economics and Financial Research proyecta un nuevo aumento en el precio de las bencinas para la próxima semana en Chile.

Según los expertos, el alza podría ser del orden de los $85 para las gasolinas y de $75 para el diésel a partir del jueves 16 de abril.

Lo anterior se debería principalmente a los niveles actuales del precio del petróleo y de tipo de cambio (USD 110 por barril de petróleo y $925, respectivamente).

¿Qué ocurre con el MEPCO?

El Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) no podría evitar estas alzas bajo la normativa actual, según lo expuesto en el artículo.

De esta manera, los expertos contemplan algunas medidas para paliar el efecto, como por ejemplo:

Transferir recursos a ENAP para contener el alza a precios mayoristas (como se hizo en el estallido social).

Reducción transitoria del Impuesto Específico (IEC) a las gasolinas y al diésel (como se hizo entre 2008 y 2010).

Modificación al MEPCO para reponer flexibilidad del mecanismo.

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