Chile es el país de la OCDE con la mayor alza en la bencina: Revisa su posición en el ranking mundial

04 abr. 2026 - 12:47 hrs.

¿Qué pasó?

La histórica alza en el precio de los combustibles ha sido un golpe directo a la economía familiar de los chilenos, sobre todo, luego de que un ranking internacional evidenciara que Chile es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que tuvo la mayor alza en el costo de la bencina, tomando la de 95 octanos.

Alza histórica de los combustibles

Debido a la guerra en Irán, el precio del petróleo se ha disparado en un 55% a nivel mundial, un impacto que en Chile se siente aún más tras la decisión de no aplicar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) por parte del Gobierno de José Antonio Kast.

Solo en 2 semanas, entre el 16 y el 30 de marzo, la bencina de 95 octanos (promedio entre la de 93 y 97 octanos) subió con fuerza en nuestro país, posicionando a Chile entre las naciones que más han incrementado sus precios dentro de la OCDE.

"Chile es el que lidera el alza. La convergencia hacia el precio internacional ha sido más rápido porque el Gobierno, de alguna manera, evitó usar el Mepco en esta fase para sincerar los precios a nivel internacional", explicó el economista de la Universidad Central, Fernando Castañeda.

Pese a esta alza, hay que ser claros de que el precio de los combustibles en Chile se mantiene bajo respecto al promedio mundial. De hecho, el diésel se mantiene entre los más bajos de la OCDE.

"Chile tiene impuesto específico más bajo que la mayoría de los países de la OCDE, y eso implica, al final del día, el precio más bajo", detalla Castañeda.

Ranking de la variación de la bencina a nivel mundial

Esta es la variación en el precio de la bencina de 95 octanos a nivel mundial, según los datos de la plataforma GlobalPetrolPrice:

Birmania: 1,568 dolar/litro, +65,1% .

. Malasia: 0,956 dolar/litro, +40,6% .

. Emiratos Árabes Unidos: 0,893 dolar/litro, +32,3% .

. Filipinas: 1,588 dolar/litro, +31,9% .

. Botsuana: 1,488 dolar/litro, +30,3% .

. Zimbabue: 2,17 dolar/litro, +26,9% .

. Tailandia: 1,6 dolar/litro, +23,8% .

. Sri Lanka: 1,443 dolar/litro, +22,7% .

. Panamá: 1,145 dolar/litro, +20,7% .

. Liberia: 1,09 dolar/litro, +19,8% .

. Guatemala: 1,402 dolar/litro, +19,2% .

. Honduras: 1,246 dolar/litro, +19,1% .

. Fiyi: 1,31 dolar/litro, +18,6% .

. República dominicana: 1,532 dolar/litro, +15,4% .

. Jordania: 1,693 dolar/litro, +14,3% .

. Chile: 1,527 dolar/litro, +14,2% (mayor alza países OCDE) .

. Argentina: 1,532 dolar/litro, +14,1% .

. Malí: 1,534 dolar/litro, +13,0% .

. Japón: 1,125 dolar/litro, +12,8% .

. República Checa: 1,922 dolar/litro, +12,6%.

Expertos proyectan nueva alza de $30

De todas formas, los expertos proyectan nuevas alzas que podrían alcanzar los $30 por litro en las bencinas.

"Por la persistencia del conflicto en Medio Oriente y por los anuncios que se han hecho recientemente de no acabar el conflicto, un alza de precio en torno a 30 pesos el litro de las bencinas. Por lo tanto, se mantiene al alza, lamentablemente, en el precio de los combustibles en Chile", dijo el docente de la Universidad de Chile, Pablo Barberis.

"30 a 40 pesos y eso va a pegar. Ya la inflación de abril se fue del 0,5% a 1,3% en la proyección, la de marzo 0,6% a 0,9%, y yo creo que va a haber un aumento en el pronóstico de la inflación para el mes de mayo", complementa Castañeda respecto a los efectos generales que tiene esta alza en toda la economía.

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