Por hasta 15 horas: Cortes de agua afectarán a cinco comunas de la RM este martes
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Por trabajos de mantención, Aguas Andinas programó una serie de cortes de agua para sectores de cinco comunas de la Región Metropolitana durante este martes 7 de abril.
A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 15 horas consecutivas.
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este martes?
Santiago: Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas
Conchalí: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del miércoles 8 de abril
La Reina: Desde las 15:00 hasta las 01:00 horas del miércoles 8 de abril
La Florida: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas
Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas
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