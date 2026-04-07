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Por hasta 15 horas: Cortes de agua afectarán a cinco comunas de la RM este martes

¿Qué pasó?

Por trabajos de mantención, Aguas Andinas programó una serie de cortes de agua para sectores de cinco comunas de la Región Metropolitana durante este martes 7 de abril

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 15 horas consecutivas.

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¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este martes? 

Santiago: Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas

Aguas Andinas

Conchalí: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del miércoles 8 de abril

Aguas Andinas

La Reina: Desde las 15:00 hasta las 01:00 horas del miércoles 8 de abril

Aguas Andinas

La Florida: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas

Aguas Andinas

Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

Aguas Andinas

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