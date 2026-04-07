Confirman cortes de luz en ocho comunas de la RM para este martes: Revisa los sectores afectados

07 abr. 2026 - 00:05 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de ocho comunas de la Región Metropolitana para este martes 7 de abril. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por varias horas.

Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este martes?

Lampa: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Enel

Colina: Desde las 11:30 hasta las 13:30 horas

Enel

Renca: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Enel

La Reina: Desde las 15:30 hasta las 18:00 horas

Enel

La Reina: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

Enel

Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas

Enel

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas

Enel

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Enel

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Enel

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