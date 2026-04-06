BancoEstado anuncia cambio en los cargos de la Cuenta RUT: Se elimina cobro por transferencias

06 abr. 2026 - 11:24 hrs.

¿Qué pasó?

BancoEstado anunció un cambio en las condiciones de operación de la tarjeta Cuenta RUT, usada por millones de chilenos cada día. En específico, se trata de la eliminación de uno de los cobros asociados al uso de la cuenta.

La medida busca aliviar el bolsillo de los usuarios, en un contexto de constantes alzas debido a la situación internacional, especialmente con el alza en el precio de los combustibles y el anticipo de los expertos que anuncian un fuerte impacto en el IPC y por consiguiente en la Unidad de Fomento (UF).

¿Cuál será el cambio?

Desde la entidad financiera anunciaron que desde el próximo 15 de abril ya no se cobrarán los 300 pesos por transferencia a otros bancos y según datos entregados por el banco, beneficiará a más de 15 millones de usuarios.

¿Cuáles son las transacciones con cobro en la Cuenta RUT?

Con este cambio, habrá un total de cuatro transacciones con cobro en la Cuenta RUT: giros y consultas por cajeros automáticos de otros bancos, reposición de tarjeta por extravío, robo o hurto, y (por último) duplicado de cartola.

Los precios son los siguientes:

Giros por cajeros automáticos de otros bancos : $300.

: $300. Consultas por cajeros automáticos de otros bancos : $100.

: $100. Reposición de tarjeta por extravío, robo o hurto : $1000 (sucursales BancoEstado y BancoExpress).

: $1000 (sucursales BancoEstado y BancoExpress). Duplicado de cartola: $0,05 UF + IVA (sucursales BancoEstado).

La tarifa por uso en el extranjero o por comercio electrónico es de 1,90% del monto de cada transacción, con un mínimo de comisión de US $0,5.

¿Qué tipo de cuenta es la Cuenta RUT?

La página oficial de BancoEstado indica que, para transferencias desde otros bancos, es una cuenta vista y su número es el RUT del titular sin el dígito verificador.

Ejemplo: Si tu RUT es 12.345.678-9, el número de cuenta que debes proporcionar a la persona que hará la transferencia es N°12345678.

La situación cambia completamente cuando la operación se realiza entre clientes de BancoEstado. Si el emisor también opera desde esta plataforma, solo tendrá que seleccionar la opción “CuentaRUT” como destino.

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