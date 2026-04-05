Pagaron $70 mil por su traslado: Fiscalización en Paso Los Libertadores deja dos detenidos por tráfico de migrantes

05 abr. 2026 - 22:05 hrs.

¿Qué pasó?

La PDI informó sobre un procedimiento realizado durante la jornada de ayer, en el marco de una fiscalización a un vehículo de transporte de pasajeros que trasladaba a 15 ciudadanos extranjeros.

¿Qué informó la PDI?

“El día de ayer, detectives de esta avanzada, se percataron del ingreso de un vehículo de transporte de pasajeros, el cual traía 15 ciudadanos extranjeros”, indicó el subprefecto Edwin Retamales, jefe de la avanzada policial de Los Libertadores.

Durante el control, se constató que 13 de los pasajeros no portaba documentos de identidad, lo que motivó una entrevista por parte del personal policial.

“El resto de los pasajeros no contaban con sus documentos de identidad, motivo por el cual se realizó una entrevista, logrando establecer que los documentos los mantenía retenidos el conductor del vehículo”, señaló la autoridad de la PDI.

Pago de dinero para traslado

A partir de estas diligencias, se estableció que 13 de los pasajeros habrían pagado dinero para ser trasladados y regularizar su situación migratoria.

“Se pudo obtener la información de que estos 13 pasajeros cancelaron la suma de $70 mil con la finalidad de ser trasladados hasta la frontera y proceder a efectuar su regularización dentro del territorio nacional”, explicó.

Asimismo, el detective detalló que el conductor del vehículo actuaba junto a un segundo ciudadano boliviano, quien lo acompañaba durante el traslado.

“Dentro de la entrevista, se logró obtener también la información de que un segundo ciudadano boliviano, acompañante del conductor, se concertaron con la finalidad de efectuar los trámites migratorios de estas personas”, afirmó.

Contacto con el Ministerio Público

Con estos antecedentes, la PDI tomó contacto con el Ministerio Público, desde donde se instruyó la detención de ambos involucrados.

“Se procedió a tomar contacto con el Ministerio Público, dando a conocer la situación, instruyendo la detención del conductor y su segundo acompañante por el delito del tráfico de migrantes”, sostuvo el detective.

Según se informó, ambos detenidos pasaron durante esta jornada a control de detención ante el Juzgado de Garantía correspondiente.