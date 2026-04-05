Emiten aviso de lluvias "en corto período de tiempo" para zonas de dos regiones: Tormentas eléctricas continuarán hasta el lunes

05 abr. 2026 - 16:32 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de "precipitaciones normales a moderadas en corto período de tiempo" que afectarán durante esta jornada de domingo 5 de abril a sectores de dos regiones del país.

Precipitaciones en corto período de tiempo

De acuerdo a la DMC, estas lluvias en un breve lapso de tiempo se producirán debido a la condición sinóptica "Alta de Bolivia". El aviso tiene una vigencia entre la tarde y la noche de este mismo domingo 5 de abril de 2026.

Las zonas afectadas por estas precipitaciones son la Cordillera de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, en donde el organismo pronostica un monto de entre 8 y 12 milímetros de agua caída.

Tormentas eléctricas continuarán hasta el lunes

En este mismo sector del país, además de parte de la región de Antofagasta, está vigente desde el pasado miércoles 1 de abril un aviso de "probables tormentas eléctricas" que podrían seguir produciéndose hasta la noche de mañana lunes 6 de abril.

Este fenómeno meteorológico podría registrarse este domingo 5 de abril en la Precordillera y Cordillera de Arica y Parinacota; la Precordillera y Cordillera de Tarapacá; y en la Precordillera, Precordillera Salar y Cordillera de Antofagasta.

En tanto, para mañana lunes 6 de abril, las tormentas eléctricas podrían ocurrir solo en la Precordillera y Cordillera de la región de Arica y Parinacota, además de la Cordillera de la región de Tarapacá.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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