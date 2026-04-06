Fiestas bajo la lupa: Contraloría revela que municipios gastaron más de $31 mil millones en celebraciones entre 2024 y 2025

06 abr. 2026 - 11:35 hrs.

Una cifra millonaria y una serie de hallazgos que ponen en duda la eficiencia del gasto público es lo que arrojó el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22 de la Contraloría General de la República. El documento revela que, durante el periodo 2024-2025, las municipalidades de Chile destinaron un total de $31.034.612.672 a gastos asociados a celebraciones y conmemoraciones.

El informe advierte que, si bien las municipalidades tienen autonomía, la adquisición de bienes para festejos solo es procedente cuando respeta los principios de eficiencia y economicidad, orientándose siempre al beneficio de la comunidad y al cumplimiento de funciones propias.

El "Top 3" de las celebraciones y la logística

Del total analizado, el 39% del presupuesto (12.095.188.345) no se destinó directamente a premios o regalos, sino a la producción y servicios logísticos, tales como arriendo de baños químicos, equipos de sonido y servicios de catering.

En cuanto a las fechas que más recursos movilizaron, el listado es liderado por:

Día Internacional de la Mujer: Con una inversión nacional de $4.447.431.644

Con una inversión nacional de $4.447.431.644 Día de las Infancias: Alcanzando los $3.682.279.093

Alcanzando los $3.682.279.093 Día del Adulto Mayor: Con $2.698.102.357

Sin embargo, la fiscalización también detectó gastos por más de $136 millones en efemérides menos tradicionales, como el Día de la Trashumancia, el Día del Perro, el Día de la Sonrisa y el curioso festejo de "los que pasamos agosto", entre otras.

Prioridades en cuestionamiento: Fiestas vs. Ayuda Social

Uno de los puntos más críticos del informe es la comparación entre el gasto en festejos y la Asistencia Social a personas naturales. La Contraloría identificó municipios donde la inversión en celebraciones fue superior a la destinada a ayudar directamente a sus vecinos en situación de vulnerabilidad.

Durante 2024, comunas como Alto Hospicio, Talca, Arica, Camarones, Huara, San Pedro de Atacama y Pozo Almonte presentaron una brecha superior a los $90 millones en favor de las celebraciones por sobre la asistencia social. En 2025, esta tendencia se mantuvo en Alto Hospicio, Pozo Almonte y Arica.

En términos de montos totales acumulados en los dos años, Alto Hospicio lidera el ranking nacional con $624.739.962 gastados en celebraciones, seguido de cerca por Vitacura (615.906.612) y Padre Las Casas (585.366.851).

El caso de Río Verde: Casi un millón por habitante

El análisis per cápita arroja las distorsiones más evidentes. Mientras el promedio nacional de gasto en celebraciones es de $9.064 por persona, 36 comunas superan con creces este margen.

El caso más extremo es el de la comuna de Río Verde, que con solo 102 habitantes, ejecutó un gasto de $100.150.869, lo que equivale a $981.871 por cada habitante. Le siguen en esta desproporción:

Sierra Gorda: $201.964 por persona.

Camarones: $198.915 por persona.

Laguna Blanca: $154.081 por persona.

Fiscalización y auditorías en camino

Ante estos datos, el organismo dirigido por el Contralor General anunció que no se quedará solo en el análisis estadístico. Se ha dispuesto el inicio de fiscalizaciones y exámenes de cuentas específicos para los municipios que hayan ignorado la jurisprudencia vigente sobre el uso de recursos públicos.

La lupa se pondrá especialmente sobre aquellas administraciones que presenten gastos festivos superiores a su gasto social o que excedan de manera injustificada el promedio nacional.

Cabe destacar que este informe excluyó los gastos por Fiestas Patrias, Navidad, Año Nuevo y aniversarios comunales, por lo que la cifra total de gasto municipal en eventos durante el periodo analizado podría ser considerablemente mayor.