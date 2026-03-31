Cuenta RUT: máximo para compras

31 mar. 2026 - 20:00 hrs.

La Cuenta RUT está caracterizada por ser de fácil apertura y tener cero costos de mantención, pero posee limitaciones en su uso.

Algunas de estas restricciones son los montos máximos de abono y saldo, de giros, de transferencias y de compras.

De acuerdo con BancoEstado, este último límite tiene distinciones en caso que sea realizado dentro o fuera del país. Las adquisiciones nacionales se estiman en pesos chilenos, y las internacionales u online se calculan en dólares.

¿Cuál es el límite de compras en la Cuenta RUT?

En cuanto a los montos máximos diarios de compras nacionales, sean con la tarjeta Cuenta RUT o BE Pay, tienen un límite total de $800.000 diarios. Para las transacciones no presenciales (online), el límite es de hasta $400.000 diarios.

Se debe tomar en cuenta que “los montos de compras presenciales y no presenciales nacionales se suman entre sí, para efectos de validar el límite máximo diario”.

“En caso de existir alguna promoción especial en un comercio online, el límite diario se ajustará a las condiciones comerciales de la promoción”, precisó BancoEstado.

Las transacciones internacionales tienen un máximo de hasta $1.000 dólares americanos diarios (o su equivalente en la moneda local). Para las compras online es de $500 dólares diarios, con un tope de $50 por transacción y permitiéndose hasta 10 compras diarias.

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