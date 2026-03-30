Testamentos: ¿Qué es un heredero forzoso?

30 mar. 2026 - 19:00 hrs.

En materia de derecho y testamentos, es fundamental conocer la figura legal ocupada por los llamados “herederos forzosos”.

Según Concepto Jurídico, en el Código Civil de Chile, este formato está regulado principalmente en los artículos 1181 a 1211.

¿Qué es un heredero forzoso?

Los herederos forzosos son aquellos a quienes la ley reserva una porción de la herencia, conocida como legítima, lo que impide al testador disponer libremente de toda su masa hereditaria.

En el estatuto vigente, este concepto suele incluir a descendientes (hijos y, en ausencia de estos, los nietos), ascendientes (padres y, en ausencia de estos, los abuelos) y al cónyuge sobreviviente.

La ley protege los derechos de estos herederos, a quienes les asegura una parte del patrimonio del fallecido.

¿Qué les corresponde a los herederos forzosos?

En vista de que la herencia se divide en legítima y de libre disposición, para este caso, la distribución se hace de la siguiente manera:

Legítima rigorosa es la que obligatoriamente se destina a los herederos forzosos. Se divide de acuerdo a los herederos existentes.

es la que obligatoriamente se destina a los herederos forzosos. Se divide de acuerdo a los herederos existentes. Mejora es una porción de la herencia que el testador puede usar para mejorar a uno o más de sus herederos forzosos, lo que implica un incremento de su “legítima”.

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