20 mar. 2026 - 17:00 hrs.

En caso de que un trabajador contraiga un Acuerdo de Unión Civil, podrá tener acceso a cierta cantidad de días libres.

La Dirección del Trabajo contempla el otorgamiento de permisos especiales en algunos casos específicos.

También estipula los tiempos en los que, legalmente, los trabajadores pueden ausentarse con fines personales, sociales o electorales, conservando su pago.

¿Cuántos días libres tiene el trabajador que contrae el Acuerdo de Unión Civil?

Si un trabajador contrae el Acuerdo de Unión Civil, tendrá derecho a cinco días hábiles continuos de permiso, que serán pagados por su empleador, adicional al período de vacaciones.

Este beneficio se puede utilizar específicamente el día del acuerdo de unión civil o en los días anteriores o posteriores a la celebración, según prefiera el contrayente.

Solicitud del permiso

El trabajador que desee tener acceso a sus días libres por acuerdo de unión civil, deberá dar aviso a su empleador con treinta días de anticipación. Esta solicitud, preferiblemente, debe ser por escrito.

Además, en los treinta días siguientes a su retorno, deberá consignar el certificado de matrimonio o acuerdo de unión civil del Servicio de Registro Civil e Identificación.

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