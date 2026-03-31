Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa?

31 mar. 2026 - 14:00 hrs.

El próximo sábado 4 de abril tendrá lugar el cambio de hora en gran parte del territorio chileno. Con este ajuste, se pasará oficialmente al horario de invierno 2026.

Según el Gobierno de Chile, si bien esta actualización del huso horario cubre la mayoría de los territorios, no todas las regiones están suscritas a la modificación de los relojes.

¿Se adelanta o se atrasa la hora?

La información oficial sugiere que el próximo sábado 4 de abril los relojes se deberán retrasar una hora a la medianoche.

Cuando sean las 00:00 horas, los relojes deberán volver a las 23:00 horas, para adherirse al horario de invierno.

Zonas exentas

Chile Insular, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez representan un caso especial. En estos territorios, los relojes se deberán modificar a las 22 horas del sábado 4 de abril.

Asimismo, las regiones Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena, las cuales mantienen el huso horario estándar, por lo que no deben hacer ajustes en sus relojes.

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