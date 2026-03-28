Queda poco para el horario de invierno: ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile?

28 mar. 2026 - 09:50 hrs.

Quedan pocos días para seguir disfrutando del horario de verano, uno de los favoritos de los chilenos porque permite tener tardes más largas.

Ahora, con la llegada del otoño, se aproxima el horario de invierno, por lo que deberemos atrasar en una hora nuestros relojes.

¿Cuándo es el cambio de hora en Chile?

El horario de invierno comenzará oficialmente el sábado 4 de abril, día en que, cuando sean las 00:00 horas, los relojes deberán retrasarse a las 23:00 horas.

Con el horario de invierno, quienes deban levantarse temprano se verán beneficiados con mañanas más claras. Sin embargo, las tardes con luz solar serán más cortas, lo que se irá evidenciando más a medida que lleguemos a los meses de invierno.

Es importante recordar que solo las regiones de Magallanes y de Aysén mantendrán el horario de verano, por lo que sus habitantes no deben realizar ningún cambio.

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