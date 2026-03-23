Cuenta RUT: ¿Cuánto es el máximo que puedo girar al día?

23 mar. 2026 - 20:00 hrs.

BancoEstado coloca a disposición de los ciudadanos y residentes del país la opción de obtener una Cuenta RUT, cuya característica principal son los bajos requisitos para su apertura.

No obstante, la cuenta también es conocida por poseer ciertas limitaciones. Una de ellas son los montos máximos para girar en un día.

¿Cuáles son los límites de giros diarios con la Cuenta Rut?

De acuerdo con el sitio web de BancoEstado, estas cifras tope van a depender del lugar desde donde se efectúe el giro, siendo más flexible cuando se realiza desde un cajero automático de la entidad financiera.

A continuación, se describen los montos máximos. Es importante recalcar que “estos montos de giros se suman entre sí, para validar el límite máximo diario”.

Cajeros automáticos BancoEstado : $400.000

: $400.000 Cajeros de otros bancos, incluyendo Redbanc y Falabella : $200.000

: $200.000 Cajavecina: $200.000

Por otro lado, cuando se efectúan giros desde las cajas express o sucursales del banco, los límites son mayores:

Cajas de oficinas BancoEstado Express : hasta $5.000.000

: hasta $5.000.000 Cajas de Sucursales BancoEstado: hasta el saldo disponible

Estas son las tarifas por giros

BancoEstado especificó cuáles son las tarifas por cada uno de los giros efectuados:

Costo $0 en : Cajeros Automáticos BancoEstado, CajaVecina, sucursales BancoEstado y oficinas BancoEstado Express.

: Cajeros Automáticos BancoEstado, CajaVecina, sucursales BancoEstado y oficinas BancoEstado Express. Costo $300 en: Giros en cajeros automáticos de otros bancos.

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