Lluvia y viento de hasta 80 km/h: Conoce en qué zonas se registrarán precipitaciones este miércoles

07 abr. 2026 - 17:32 hrs.

¿Qué pasó?

El panorama meteorológico para este miércoles presenta una división en Chile. Mientras la gran mayoría del país disfrutará de cielos despejados, las precipitaciones quedarán restringidas únicamente a tres puntos específicos: Isla de Pascua en el área insular, y las localidades de Torres del Paine y Punta Arenas en el extremo sur austral.

Lluvia para este miércoles en algunas zonas de Chile

En la Región de Magallanes, el ingreso de núcleos de inestabilidad provocará chubascos intermitentes. Tanto en las inmediaciones del Parque Nacional Torres del Paine como en la ciudad de Punta Arenas, se espera que el agua caiga de manera débil a moderada, manteniendo el ambiente frío y húmedo característico de la zona austral durante el otoño.

Por su parte, Rapa Nui también recibirá precipitaciones durante la jornada. En Isla de Pascua se prevén chubascos aislados acompañados de nubosidad parcial.

¿Qué ocurre con la lluvia en el resto de Chile?

Desde la Región de Arica hasta Aysén, no se pronostica la probabilidad de lluvia. La zona central y el norte chico mantendrán condiciones de alta estabilidad atmosférica, lo que impedirá la formación de nubes capaces de generar descargas de agua, consolidando un día de transición seco en los valles interiores.

Incluso en las regiones de Los Lagos y Los Ríos, zonas habitualmente lluviosas, se espera una ausencia total de agua. El sistema frontal que afecta a Magallanes no logrará avanzar hacia el norte, dejando a gran parte del sur del país con cielos apenas nublados, pero sin precipitaciones a la vista.

Pronóstico de viento

En Punta Arenas, la jornada estará marcada por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h, lo que exige precaución con estructuras ligeras. En tanto, para la Isla de Pascua y el Archipiélago de Juan Fernández, se pronostican vientos más moderados con velocidades de hasta 40 km/h.

El panorama para Santiago

A diferencia de los extremos, la capital vivirá una jornada plenamente otoñal pero cálida. En Santiago los termómetros alcanzarán una máxima de 27°C este miércoles, bajo cielos completamente despejados y condiciones ideales para actividades al aire libre.

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