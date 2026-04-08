Funcionario PDI da muerte a delincuente que intentó asaltarlo en Estación Central: Detective fue apuñalado y está grave

08 abr. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) dio muerte a un delincuente la noche de este martes, en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana, luego de sufrir un intento de asalto.

Delincuente fue abatido por PDI

El hecho ocurrió cerca de las 22:30 horas en la intersección de la Alameda con Toro Mazote, cerca de la salida de la estación de Metro San Alberto Hurtado.

En ese lugar el detective fue abordado por el agresor con un arma blanca, con la presunta intención de robar sus pertenencias. El PDI incluso fue apuñalado a la altura del tórax.

En ese contexto, el funcionario hizo uso de su arma de servicio y percutó una serie de disparos, causando la muerte del delincuente en plena vía pública.

El fiscal Javier Mayer, de la Fiscalía Centro Norte, señaló que el fallecido "es un joven chileno de alrededor de 22 años de edad". De momento, se desconoce si cuenta con antecedentes policiales.

Detective está grave

La víctima del asalto fue trasladada hasta un recinto asistencial para atender sus lesiones, en donde se encuentra grave, pero fuera de riesgo vital.

"Hasta donde sabemos, desde la Policía de Investigaciones me han comunicado que la persona se encuentra en observación. Está grave, porque obviamente una lesión por arma blanca en la zona del tórax es una zona sensible", señaló el fiscal.

Mayer agregó que "no estaría, hasta el momento, en riesgo vital, sí grave, y está siendo sometido a exámenes para determinar si en definitiva se encuentra algún órgano comprometido o no".

Funcionario se iba de viaje

El persecutor añadió que el funcionario "trabaja en Valdivia y se encontraba transitoriamente en la comuna de Santiago. De hecho, tenía pasajes ahora, en un rato más, hacia la ciudad de Valdivia".

Respecto al asalto, complementó que, de acuerdo a la versión preliminar, "él había pasado a comer algo a un local comercial y a la salida de este local, cuando ya se iba a dirigir hacia el terminal de buses, es que es abordado al menos por esta persona".