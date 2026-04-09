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Programan cortes de luz en 11 comunas de la RM: Revisa los sectores afectados este jueves

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de 11 comunas de la Región Metropolitana para este jueves 9 de abril. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por varias horas.

Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirán.

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¿Dónde se cortará la luz este jueves?

Conchalí: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Enel

Conchalí: Desde las 09:30 hasta las 12:00 horas

Enel

Renca: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Independencia: Desde las 09:30 hasta las 17:00 horas

Enel

Recoleta: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Enel

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas

Enel

Lo Barnechea: Desde las 14:00 hasta las 17:30 horas

Enel

San Miguel: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Enel

Macul: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Enel

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas

Enel

Lampa: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Enel

Cerro Navia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Enel

 

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