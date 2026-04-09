Programan cortes de luz en 11 comunas de la RM: Revisa los sectores afectados este jueves
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de 11 comunas de la Región Metropolitana para este jueves 9 de abril. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por varias horas.
Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirán.
¿Dónde se cortará la luz este jueves?
Conchalí: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Conchalí: Desde las 09:30 hasta las 12:00 horas
Renca: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Independencia: Desde las 09:30 hasta las 17:00 horas
Recoleta: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas
Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas
Lo Barnechea: Desde las 14:00 hasta las 17:30 horas
San Miguel: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Macul: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Santiago: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas
Lampa: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Cerro Navia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
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