Programan cortes de luz en 11 comunas de la RM: Revisa los sectores afectados este jueves

09 abr. 2026 - 00:05 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de 11 comunas de la Región Metropolitana para este jueves 9 de abril. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por varias horas.

Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirán.

¿Dónde se cortará la luz este jueves?

Conchalí: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Enel

Conchalí: Desde las 09:30 hasta las 12:00 horas

Enel

Renca: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Independencia: Desde las 09:30 hasta las 17:00 horas

Enel

Recoleta: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Enel

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas

Enel

Lo Barnechea: Desde las 14:00 hasta las 17:30 horas

Enel

San Miguel: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Enel

Macul: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Enel

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas

Enel

Lampa: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Enel

Cerro Navia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Enel

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