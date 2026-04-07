Tras la renuncia de su abogado: Cathy Barriga será representada por defensores penales públicos

07 abr. 2026 - 21:34 hrs.

¿Qué pasó?

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, será representada por defensores públicos en la causa por corrupción que investiga un déficit superior a los $30 mil millones en el municipio.

El cambio se produjo tras la renuncia, a fines de marzo, de Cristóbal Bonacic, abogado que había acompañado a Barriga desde el inicio del proceso.

¿Quién asumirá la representación de Barriga?

Este martes se confirmó que la Defensoría Regional Metropolitana Sur asumirá la representación, designando al defensor local jefe de Maipú, Pablo Sanzana Fernández, y al jefe de Estudios Regional (s) Metropolitano Sur, Eduardo Camus Cruz.

“La Defensoría Regional Metropolitana Sur informó al Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, la designación (…) para representar a la señora Cathy Barriga Guerra, en la causa que se lleva en su contra”, señaló la institución en su cuenta "X".

Bonacic representa al exdiputado Lavín

En el caso de Barriga, la decisión genera interrogantes, ya que Bonacic continúa representando a su esposo, el exdiputado Joaquín Lavín León, militante UDI, quien será formalizado en los próximos días por delitos de corrupción vinculados a su gestión parlamentaria y a su influencia en el municipio de Maipú.

El cambio de defensa podría retrasar aún más el proceso. La audiencia de preparación de juicio oral está fijada para agosto, pero la incorporación de nuevos abogados podría derivar en una postergación para que conozcan en detalle el expediente.

La Fiscalía Metropolitana Oriente ha solicitado 23 años de cárcel para Barriga, mientras que el Consejo de Defensa del Estado pidió 37.

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