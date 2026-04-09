Madre denuncia intento de secuestro de su hijo de 7 años en Lo Espejo: Hombre lo tomó del brazo y se lo llevó mientras jugaba

09 abr. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una madre denunció a un hombre por el intento de secuestro de su hijo de 7 años, hecho ocurrido la tarde de este miércoles en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, la situación se produjo a eso de las 19:00 horas en la población José María Caro, mientras un grupo de niños de entre 7 y 10 años jugaban afuera de sus domicilios.

De pronto, uno de los menores habría sido atrapado por un hombre de nacionalidad haitiana, quien a la fuerza se lo intentó llevar hasta su casa, ubicada en un cité cercano.

Los otros niños alertaron de inmediato a la madre, quien salió en ayuda de su hijo y se enfrascó en una discusión con el adulto. La mujer logró arrebatarle a su hijo, instante que el individuo aprovechó para escapar hacia su domicilio.

Tras hacerse la denuncia, el agresor fue detenido por personal de Carabineros y actualmente se encuentra en la 11 Comisaría de Lo Espejo y se espera que sea formalizado este jueves.

"Este tipo se acerca y le agarra la muñeca"

"Él estaba jugando a la pelota con varios niños afuera de mi domicilio, y este tipo se acerca y le agarra de la muñeca. Mi hijo me dice que le mostró unos juguetes, que eran como ratones", relató la madre del menor a Meganoticias.

"Se mete un niño y me dice 'tía, se están llevando a su hijo'", continuó la mujer. "Cuando salí, él ya iba a mitad de camino con mi hijo. Yo lo alcancé a agarrar del gorro y le dije, '¿para dónde te llevas a mi hijo?'. Y él me decía 'no me lo llevo, no me lo llevo', y él seguía avanzando", agregó.

La mujer señaló que durante el forcejeo "logré tirar a mi hijo al suelo y ahí nos metimos adentro de la casa, porque quedé en shock".

"Se escondió en la casa de la esquina"

La madre del menor dijo que, luego de regresar a su domicilio, los demás niños le advirtieron que el hombre "se había metido en la casa de la esquina, que ahí él se escondió".

La mujer aseguró jamás haberlo visto antes, pero que, según sabe, él y otra persona más arriendan el inmueble en donde viven.

"Cuandoo yo vi que él ya no salía, había una patrulla de Carabineros en moto y ahí fui para que pudieran abrir el domicilio y sacarlo", añadió.