"Alto voltaje": Desbaratan red de robo de cobre más grande del país

08 abr. 2026 - 14:42 hrs.

¿Qué pasó?

Una masiva operación de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público permitió desbaratar la que ha sido catalogada como la mayor red dedicada al robo de cobre en Chile. La organización operaba en al menos siete regiones del país, desde Los Lagos hasta Arica.

El procedimiento, denominado "Operación Alto Voltaje", dejó hasta ahora 22 personas detenidas, quienes serán formalizadas, además de la incautación de más de 187 toneladas de cobre, vehículos, armas de fuego y el congelamiento de decenas de cuentas bancarias.

Red operaba con millonarias ganancias

Según detallaron las autoridades, la organización habría generado un movimiento económico cercano a los $816 mil millones, cifra que da cuenta de la magnitud del delito.

"Se logró incautar más de 187 toneladas de cobre (...) y un reporte de movimiento económico de alrededor de los 816 mil millones de pesos", señaló el general Hugo Haegger, subdirector de la PDI.

Así funcionaba la organización

La investigación permitió establecer que la banda operaba a través de una estructura compleja, con participación de al menos dos clanes familiares: uno en el sur, encargado del robo del cobre, y otro en el norte, que gestionaba su exportación.

El metal era sustraído principalmente desde cables soterrados o infraestructura en postes, para luego ser procesado y eliminando su rastro y vendido como chatarra.

"Este cobre pasaba por un proceso de quemado o pelado que tenía por objeto perder la trazabilidad", explicó María Angélica de Miguel, fiscal regional (s) de Los Lagos.

Empresas de fachada y exportación al extranjero

Uno de los elementos clave era el uso de empresas de fachada, que permitían "blanquear" el cobre robado mediante documentación adulterada, para luego exportarlo principalmente a través del puerto de Iquique con destino a mercados asiáticos.

En esa línea, se identificó la participación de al menos 13 empresas vinculadas al esquema delictual.

El operativo es resultado de una investigación que se extendió por cerca de siete meses, aunque se estima que la organización llevaba al menos cinco años operando. Las diligencias incluyeron más de 50 órdenes de entrada y registro, además de 25 órdenes de detención.

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