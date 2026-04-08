Captan a toro suelto al interior de un colegio en la comuna de Cerrillos

08 abr. 2026 - 14:58 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles se confirmó un toro suelto al interior de un colegio ubicado en la comuna de Cerrillos. Según información preliminar, el animal estaría allí desde el domingo pasado, lo que activó diligencias.

La situación ocurre en el colegio Don Orione, el cual se utiliza los fines de semana para los scout. El animal, por razones que se desconocen, ingresó a las instalaciones, y por ahora se desconoce su procedencia, pese a que el entorno es bastante rural.

¿Qué dijo el subdirector del establecimiento?

El subdirector del establecimiento se refirió a este hecho y señaló que la comunidad se enteró el lunes de la presencia de este animal: "Pensamos que pudo haberse venido por parte de la parroquia. Tenemos algunos videos que indican que el bovino estaba en el Parque Bicentenario al otro lado, en camino a Melipilla".

La autoridad del colegio indicó que "la hipótesis es que haya pasado, no sabemos cómo, a través de la vía donde circula la locomoción y luego por la parroquia que colinda con el colegio".

"La parroquia, como estaba en misa, el estacionamiento estaba abierto. Entonces, pensamos que pudo haber ingresado por el costado", dijo.

El llamado de ayuda

El subdirector remarcó que "el lunes, el equipo de mantención ingresó para ver y llamamos inmediatamente a la municipalidad, que se acercó rápidamente, pero no pudieron hacer nada, porque no tienen las condiciones. Tenemos entendido que existen correos para que nos vengan a ayudar, porque es un animalito que necesita estar en su hábitat".

Agregó que "queremos pedir la ayuda y que vengan a sacar al animalito. Desde el SAG o la entidad que amerite, para que después podamos ocupar este parque".

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