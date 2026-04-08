Hallan muerta a joven estudiante en Temuco: Su tío es el principal sospechoso y está prófugo

08 abr. 2026 - 11:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un tío es el principal sospechoso del femicidio de Francisca Arriagada, de 20 años, la joven estudiante de medicina veterinaria que el martes fue encontrada sin vida por su abuela en una vivienda del sector Amanecer de Temuco, región de La Araucanía.

Se trata de un sujeto de 24 años que se encuentra inubicable y que sería la última persona que estuvo con la joven en la jornada del lunes, antes de ser encontrada por su abuela envuelta en una frazada y con signos de violencia.

Hallazgo del cuerpo y primeras diligencias

El hallazgo ocurrió cuando la abuela regresó a la vivienda y encontró a la joven al interior del domicilio. De inmediato se avisó a equipos de emergencia, quienes constataron su fallecimiento en el lugar.

Según los antecedentes conocidos hasta ahora, la víctima presentaba lesiones en la cabeza. El fiscal adjunto de Temuco, Patricio Montecinos, indicó que las primeras diligencias apuntarían a la intervención de terceros.

PDI confirma femicidio y graves lesiones

En tanto, el subprefecto Sergio Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidios de Temuco, confirmó que el caso se investiga como femicidio.

Además, detalló que "en la inspección externa corporal del cadáver se pudo encontrar un orificio en el sector del mentón provocado por un impacto balístico sin salida, además de diversas heridas y contusiones en distintas partes del cuerpo".

Tío aparece como principal sospechoso

Las diligencias permitieron establecer que el tío de la víctima aparece como el principal sospechoso del crimen. El sujeto es intensamente buscado por la policía.

Cabe consignar que la joven había llegado desde Santiago para cuidar la vivienda de su abuela en compañía de su tío, quien es hijo de la dueña de casa. De acuerdo a información entregada por los vecinos, la noche previa al hallazgo se realizó una convivencia con consumo de alcohol en la casa, donde participó el tío de la víctima junto a otras personas.

En esa línea, el fiscal comentó que "se establece que (la víctima) estaría con un pariente, el cual hasta el momento tiene el carácter de sospechoso y que no ha sido ubicado".