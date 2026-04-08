Esta grave pero fuera de riesgo vital: Detective de la PDI apuñalado tenía pasajes para viajar al sur

08 abr. 2026 - 10:49 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) resultó gravemente herido tras frustrar un violento asalto en su contra, en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

Detective enfrentó a los asaltantes

El hecho ocurrió cerca de las 22:30 horas en la intersección de la Alameda con Toro Mazote, cerca de la salida de la estación de Metro San Alberto Hurtado, donde el detective fue intimidado mientras se encontraba fuera de servicio.

Fue en ese contexto que el delincuente lo atacó con un arma blanca, propinándole al menos una puñalada a la altura del tórax.

A raíz de ello, el funcionario hizo uso de su arma de servicio y realizó una serie de disparos en contra del delincuente, quien falleció en plena vía pública.

Quedó grave, pero fuera de riesgo vital

Respecto al estado de salud del funcionario policial, el fiscal Javier Mayer, de la Fiscalía Centro Norte, comentó que "se encuentra en observación. Está grave, porque obviamente una lesión por arma blanca en la zona del tórax es una zona sensible".

"No estaría, hasta el momento, en riesgo vital, sí grave, y está siendo sometido a exámenes para determinar si en definitiva se encuentra algún órgano comprometido o no", agregó.

Tenía un viaje programado

Uno de los antecedentes que más impactó en el caso es que el detective tenía planificado un viaje para pocos minutos después del asalto.

"Trabaja en Valdivia y se encontraba transitoriamente en la comuna de Santiago. De hecho, tenía pasajes ahora, en un rato más, hacia la ciudad de Valdivia", detalló el fiscal.

De hecho, "él había pasado a comer algo a un local comercial y a la salida de este local, cuando ya se iba a dirigir hacia el terminal de buses, es que es abordado al menos por esta persona", cerró.

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