La casa de los espíritus en Providencia sigue en venta: Conoce cuánto vale

08 abr. 2026 - 11:48 hrs.

¿Qué pasó?

El Palacio Echeverría Izquierdo, también conocido como "La casa de los espíritus" y considerada una joya arquitectónica de 1910, fue puesta en venta formalmente en 2022. Cuatro años después, el inmueble que cargó con la fama de ser el refugio místico de la aristocracia chilena, sigue buscando un nuevo dueño.

Esta propiedad ha dejado de ser solo el escenario de leyendas urbanas para convertirse en una de las ofertas más llamativas del mercado inmobiliario actual. Su puesta en venta desentierra la verdadera historia de un inmueble que, lejos de estar habitado por presencias sobrenaturales, guarda un valor arquitectónico y patrimonial invaluable.

La imponente propiedad fue adquirida en 1982 por el ingeniero Roberto Busel con el objetivo de instalar un centro de decoración y arquitectura. Previamente, el inmueble fue usado como cité, por lo que se encontraba en malas condiciones. Según información de LUN, incluso las seis familias que habitaban allí, lo hacían sin servicios básicos como luz y agua.

El palacio conserva intactos sus cielos decorados, parqués y molduras originales. El enfoque de venta está dirigido a inversionistas que busquen transformar el espacio en lofts habitacionales o proyectos vinculados a la salud y servicios profesionales, aprovechando su imponente arquitectura de otra época.

¿Cuánto vale "La casa de los espíritus"?

Tras décadas de historia y un proceso de restauración integral, el emblemático Palacio Echeverría Izquierdo, ubicado en el sector de Barrio Italia, ha sido puesto formalmente en el mercado inmobiliario con un valor de 37.000 UF, lo que equivale a más de $1.400 millones de pesos.

A pesar de que la intención de venta surgió en 2018, no fue hasta fines de 2022 que la propiedad se ofreció de manera oficial. Según publicó LUN, la decisión de venderla responde a que el inmueble ya "cumplió su ciclo" bajo la gestión del ingeniero.

Roberto Busel confesó que aunque el proyecto no resultó rentable desde un punto de vista financiero —asegurando que no recuperó lo invertido cuando compró la casona—, esta propiedad tiene una "rentabilidad social, urbana y espiritual" por el rescate arquitectónico del lugar.

Palacio Echeverría o La casa de los espíritus.

Complejidades en torno a la venta

Respecto a la dificultad que ha marcado el proceso de venta del palacio, su dueño lo atribuye a lo cerrada que es la normativa municipal, pues desde su experiencia las restricciones de uso de suelo han frenado proyectos previos, como la instalación de un museo, el cual habría impulsado el dinamismo cultural de la zona.

Una de estas limitaciones es la prohibición de que el recinto funcione como un restaurante, lo que reduce la cantidad de inversionistas interesados en adquirir este inmueble. Considerando que usar esta casona como vivienda particular es casi inviable debido a los altos costos operativos.

Lo que sí está permitido por la municipalidad, de acuerdo con las afirmaciones de Roberto Busel, es que en ese espacio se instale una cafetería, un centro de salud primaria o que sea rediseñado para arrendar oficinas de servicios o lofts habitacionales.

Historia de "La casa de los Espíritus"

La casona alcanzó notoriedad nacional por ser el hogar de la escritora Inés Echeverría Bello (Iris). Durante las primeras décadas del siglo XX, el lugar fue sede de renombradas sesiones espiritistas que atrajeron a la alta sociedad de la época. Fue precisamente este ambiente cargado de misterio el que años más tarde inspiró a Isabel Allende para bautizar su novela más célebre: La casa de los espíritus.

Sin embargo, la historia del palacio también está ligada al drama. En sus salones se gestó el luto por el asesinato de Rebecca Larraín Echeverría a manos de su esposo, el arquitecto Roberto Barceló. El caso terminó con la ejecución de Barceló en 1936, tras una incansable campaña de justicia liderada por la propia Inés Echeverría.

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