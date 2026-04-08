Video lo muestra todo: Delincuente roba a mujer que estaba rezando en la iglesia

08 abr. 2026 - 09:47 hrs.

¿Qué pasó?

Un indignante hecho delictual quedó al descubierto en el centro de Concepción, región del Biobío, luego de que una adulta mayor fuera víctima de robo mientras se encontraba rezando al interior de una iglesia.

El hecho ocurrió el lunes en la Parroquia del Sagrario, donde un sujeto aprovechó un momento de distracción para sustraer las pertenencias de la mujer en pleno acto de oración, situación que quedó registrada en cámaras de seguridad.

Video muestra momento exacto del robo

Según se observa en el registro, el individuo se acerca sigilosamente a la víctima, quien se encontraba arrodillada rezando, y en cuestión de segundos logra llevarse sus pertenencias que estaban en el asiento, sin que ella se percate.

El caso generó fuerte impacto, ya que ocurrió al interior de un recinto considerado de recogimiento y tranquilidad, lo que aumentó la sensación de inseguridad entre los fieles.

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Parroquia condena el hecho

A través de un comunicado, la parroquia lamentó lo ocurrido y confirmó que se trata de un nuevo delito registrado en el lugar. "Lamentamos informar que nuestro Templo Parroquial ha sido nuevamente escenario de un hecho delictual", señalaron.

Asimismo, detallaron que "una feligresa sufrió el hurto de sus pertenencias mientras se encontraba en oración", agregando que "repudiamos estos actos que vulneran la paz de nuestro lugar sagrado".

Desde la comunidad religiosa informaron además que ya se está realizando la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Tras lo ocurrido, la parroquia hizo un llamado a los asistentes a extremar las medidas de cuidado dentro del templo. "Pedimos a toda la comunidad mantenerse atentos a sus objetos personales en todo momento". Finalmente, enfatizaron que "nuestra parroquia es la casa de todos, cuidémosla".

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