Arma usada por delincuente baleado por PDI en Cerrillos tenía inscripción del Ejército argentino

08 abr. 2026 - 07:50 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos detalles se dieron a conocer en torno al violento asalto a un almacén en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana, donde un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró el robo e hirió a uno de los delincuentes.

Según dio a conocer la Fiscalía, el arma incautada al detenido tendría inscripción del Ejército argentino, lo que despertó las alertas de las autoridades.

Delincuente fue baleado por detective

El hecho ocurrió la tarde del martes en calle Héctor Orrego. Un grupo de al menos siete sujetos llegó hasta el local comercial de abarrotes en un furgón. Descendió con el rostro cubierto y portando armas de fuego, e intimidó a trabajadores y clientes para concretar el robo de $800 mil.

En medio del asalto intervino un funcionario de la PDI, que se identificó como policía y utilizó su arma de servicio para repeler el delito, según detalló Patricio Rosas Ortiz, de la Fiscalía de Flagrancia Occidente.

Durante el procedimiento, el funcionario disparó contra los antisociales, logrando herir a uno de ellos, un joven chileno de 18 años con antecedentes por los mismos delitos, quien cayó del vehículo en el que intentaban huir.

Fue detenido en el lugar y trasladado a un centro asistencial, donde se mantiene fuera de riesgo vital con una fractura en su pierna. El resto de la banda escapó en el mismo vehículo y es intensamente buscado.

Arma incautada tenía inscripción del Ejército argentino

Tras la detención, se logró incautar un arma de fuego de grueso calibre que portaba el delincuente herido. De acuerdo con los primeros antecedentes, esta tendría inscripción del Ejército argentino, lo que abre nuevas líneas investigativas sobre su origen y cómo llegó a manos de la banda.

El hallazgo encendió las alertas, ya que se trataría de armamento de uso militar, lo que da cuenta del nivel de peligrosidad de los sujetos involucrados en el asalto.

El detenido será formalizado por los delitos de robo con intimidación y porte ilegal de arma de fuego, mientras que las diligencias quedaron a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI.

Vecinos intentaron golpear a delincuente

Vecinos del sector relataron la violencia del hecho, asegurando haber escuchado múltiples disparos en medio de la huida de los delincuentes. "Me devuelvo, empujo la puerta y en eso siento los balazos. No sabía si eran para mí o qué", relató a Meganoticias uno de los testigos que se encontraba en las cercanías del local.

El fiscal contó que en un video de cámaras de seguridad "se logra ver cómo los vecinos incluso golpean en reiteradas oportunidades al imputado mientras yace tendido en el suelo".

En tanto, el comisario Daniel Iturriaga, de la Biro Occidente, detalló que "en primera instancia se ve que querían tener algún tipo de acción en contra de la persona, sin embargo, se logró contener con el personal policial que se encontraba en el lugar".

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