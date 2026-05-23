Leo Méndez Jr. terminó con su pareja secreta de 10 años tras conocer que él "será padre"

23 may. 2026 - 18:20 hrs.

Leo Méndez Jr. sorprendió al revelar detalles inéditos de una relación amorosa que mantuvo en secreto durante una década y que terminó abruptamente tras enterarse de que su pareja tendrá un hijo.

La confesión ocurrió en un adelanto de su nuevo podcast junto a su padre, DJ Méndez. En la conversación, el creador de contenido relató que estuvo diez años junto a un hombre que siempre prefirió mantenerse fuera de la vida pública.

La confesión de Leo Méndez Jr

"Nosotros cumplimos diez años juntos. Él es discreto; lo explico para que la gente entienda que este hombre está dentro del clóset", comentó.

Según explicó el hermano de Steffi Méndez, la relación terminó luego de que su entonces pareja le confesara que sería padre: “Él ahora va a ser papá, por eso es que se terminó”, reveló, dejando impactado a su padre durante la grabación.

Leo Méndez Jr. aseguró, además, que nunca intentó presionar a su expareja para hacer pública su orientación sexual: “No soy partidario de sacar a la gente del clóset; por esa misma razón he respetado a mi ex”, afirmó.

La noticia que recibió en Berlín

El influencer contó que la revelación ocurrió mientras se encontraba en Berlín junto a su pareja: “Yo estaba en Berlín hace poco y él me soltó la bomba en ese viaje. Quedé un poco plop”, expresó.

Además, indicó que ambos seguían viviendo juntos hasta hace poco, aunque decidió irse tras enterarse de la situación: “Nosotros aún vivimos juntos, pero ya no estoy ahí porque agarré mis cosas y me fui”, señaló.

Leo Méndez Jr también reveló que su expareja es bisexual y que el embarazo se produjo “por un descuido”.

Hasta ahora, la identidad del exnovio sigue siendo desconocida, ya que el influencer jamás mostró públicamente a su pareja durante los diez años que estuvieron juntos.

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