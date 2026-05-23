Video muestra momento en que se registran disparos fuera de la Casa Blanca: Reportera corre a resguardarse

23 may. 2026 - 19:05 hrs.

¿Qué pasó?

Agentes de policía y fuerzas de seguridad fueron movilizados este sábado a la zona que rodea la Casa Blanca tras reportes de disparos, informaron periodistas de la agencia AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en la Casa Blanca en ese momento mientras intentaba negociar un acuerdo con Irán.

La policía acordonó los accesos y tropas de la Guardia Nacional impidieron que un periodista de la AFP entrara en la zona.

"El FBI está en el lugar y apoyando al Servicio Secreto en respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca", confirmó por su parte el director del FBI, Kash Patel.

Video muestra momento exacto de los disparos

La corresponsal de la cadena ABC en la Casa Blanca, Selina Wang, publicó un video en su cuenta de X (Twitter) en el cual se pueden escuchar los disparos y se debe resguardar junto a su equipo.

"Estaba en medio de grabar con mi iPhone un video social desde el Jardín Norte de la Casa Blanca cuando escuchamos los disparos. Sonaba como docenas de disparos de arma. Nos dijeron que corriéramos a la sala de conferencias de prensa donde nos encontramos ahora", escribió la periodista.

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