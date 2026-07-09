Incendio destruye almacén con 70 mil zapatos en histórica fábrica de Bata: 30 compañías de bomberos trabajaron en la emergencia

09 jul. 2026 - 15:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio de gran magnitud afectó este jueves la antigua fábrica de Bata en la ciudad de Zlín, en República Checa, provocando un amplio operativo de emergencia y la evacuación de decenas de personas. Las llamas alcanzaron la novena planta del edificio, utilizado actualmente como almacén de calzado.

De acuerdo con Reuters, el fuego movilizó a unas 30 compañías de bomberos, cerca de 300 efectivos y un helicóptero, que trabajaron durante varias horas para controlar la emergencia.

No se reportaron heridos ni fallecidos

Según informó la empresa Vasky en un comunicado publicado en Facebook, el edificio almacenaba alrededor de 70.000 pares de zapatos, los que se encontraban en el interior del inmueble al momento del incendio.

Como medida preventiva, las autoridades evacuaron a decenas de personas y pidieron a los vecinos del sector mantener cerradas las ventanas debido al humo potencialmente peligroso que emanaba del siniestro.

Pese a la magnitud del incendio, no se reportaron personas fallecidas ni lesionadas, de acuerdo con la información entregada por los equipos de emergencia.

La historia detrás de la antigua fábrica de Bata

La fábrica de Bata en Zlín fue durante décadas uno de los mayores símbolos de la industria del calzado en Europa. El complejo fue impulsado hace casi un siglo por Tomáš Bata, quien desarrolló una ciudad industrial considerada innovadora para su época.

Sin embargo, según consignó Reuters, el complejo perdió protagonismo tras la Segunda Guerra Mundial y las décadas de régimen comunista en el país.

Bata dejó de fabricar zapatos en ese lugar hace más de 70 años y gran parte de sus históricos edificios de ladrillo rojo han permanecido en deterioro incluso después del retorno de la democracia en 1989.