Edificio de 37 pisos en Nueva York activa alerta por riesgo de colapso tras grave falla estructural

09 jul. 2026 - 11:40 hrs.

¿Qué pasó?

Una importante emergencia movilizó a las autoridades de Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos, luego de que un edificio de 37 pisos presentara daños estructurales que obligaron a evacuar inmuebles cercanos por el riesgo de un eventual colapso. Aunque la construcción fue estabilizada, las restricciones de seguridad continúan mientras especialistas evalúan el alcance de los daños.

La estructura afectada corresponde a la antigua sede de la farmacéutica Pfizer, ubicada en la calle 42 Este de Nueva York. El inmueble está siendo transformado en más de 1.600 departamentos, en el marco del mayor proyecto de reconversión de oficinas en viviendas que se desarrolla actualmente en la ciudad.

De acuerdo con información publicada por El Cronista, la alerta se originó después de que dos columnas del piso 21 se doblaran durante los trabajos de ampliación del edificio.

Tras el hallazgo, se desplegó un amplio operativo preventivo y el Departamento de Edificios confirmó posteriormente que la estructura logró ser estabilizada, aunque cuatro edificios vecinos siguen completamente evacuados.

El alcalde Zohran Mamdani señaló que desde la primera advertencia no se han detectado nuevos movimientos en la torre. Además, explicó que equipos de ingeniería instalaron vigas y apuntalamientos temporales en distintos niveles para reforzar la construcción mientras continúan las inspecciones.

Reuters

¿Qué provocó la emergencia en el edificio?

El problema fue detectado el martes por trabajadores que participaban en las obras de remodelación. La deformación de las columnas encendió las alarmas debido al compromiso que podía representar para la estabilidad del inmueble.

El Departamento de Edificios informó que, además de las columnas dobladas, se identificaron grietas y hundimientos visibles en varios pisos. Asimismo, el proyecto acumulaba sanciones municipales por incumplimientos de seguridad registrados con anterioridad, entre ellos:

Caída de vidrios y piezas metálicas desde la fachada.

desde la fachada. Un trabajador que resultó accidentado tras caer desde una escalera.

Por su parte, el Departamento de Bomberos explicó que, debido al diseño de acero del edificio, un eventual derrumbe habría afectado principalmente la zona comprometida y no necesariamente toda la estructura.

Reuters

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¿Qué ocurrirá con el edificio?

Mientras continúa la investigación, ingenieros trabajan en el reforzamiento del inmueble mediante nuevas vigas y apuntalamientos temporales. Paralelamente, se analiza si las columnas dañadas deberán ser reemplazadas por completo para garantizar la seguridad del proyecto.

Las autoridades también mantienen cerrados cuatro edificios del sector, además de un restaurante ubicado en la planta baja de uno de los inmuebles evacuados. Por ahora, no existe una fecha estimada para levantar las restricciones, ya que todo dependerá de los resultados de las evaluaciones estructurales que siguen en desarrollo.