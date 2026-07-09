Un nuevo cine, más estacionamientos y una zona gastronómica: Los cambios que tendrá conocido mall del sur del país

09 jul. 2026 - 11:38 hrs.

¿Qué pasó?

El Mallplaza Trébol, ubicado en Talcahuano, región del Biobío, prepara una de sus mayores transformaciones desde su apertura hace 31 años. El recinto iniciará un proceso de ampliación con nuevos espacios de gastronomía, entretenimiento, tiendas y mejoras en infraestructura.

El proyecto contempla una inversión de 110 millones de dólares y se desarrollará entre 2026 y 2028, periodo en el que se incorporarán cerca de 26 mil metros cuadrados nuevos al centro comercial del Gran Concepción.

La nueva calle gastronómica y el cine que tendrá Mallplaza Trébol

Uno de los cambios más llamativos del proyecto será la creación de una nueva calle gastronómica, un espacio que reunirá más de 20 restaurantes y que contará con dos zonas tipo beergarden.

Esta nueva área estará conectada con un cine completamente renovado, que tendrá una superficie de más de 5.600 metros cuadrados, dos pisos y una capacidad para 1.818 butacas.

Desde Mallplaza indicaron que las obras se realizarán de manera paralela al funcionamiento actual del cine, por lo que los visitantes no quedarían sin este servicio durante el proceso de renovación.

Más estacionamientos y un nuevo acceso al recinto

Otra de las modificaciones estará enfocada en uno de los puntos que más utilizan los clientes: los estacionamientos. Con la ampliación, Mallplaza Trébol proyecta llegar a cerca de 5.000 espacios disponibles, incluyendo un aumento en los cupos destinados a personas con discapacidad.

Además, se habilitará un nuevo acceso bidireccional desde la caletera de la Autopista Concepción-Talcahuano, junto con mejoras en pavimentación, señalización, accesibilidad y circulación interna.

Más marcas y locales de mayor tamaño

La transformación del recinto también considera la llegada de nuevas marcas y locales con formatos de mayor tamaño, incluyendo tiendas de más de 1.300 metros cuadrados.

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