Falabella confirma que abrirá la primera tienda independiente de Beauty F: ¿Dónde estará ubicada?

08 jul. 2026 - 17:44 hrs.

¿Qué pasó?

Durante el segundo semestre, Falabella dará un importante paso en la expansión de su negocio de belleza con un cambio en el modelo de operación de Beauty F. La compañía confirmó que abrirá su primer local independiente, dejando atrás el formato que ha utilizado desde el lanzamiento de la marca.

Hasta ahora, todos los espacios Beauty F funcionaban bajo el concepto shop in shop, es decir, al interior de tiendas Falabella. Sin embargo, esa estrategia cambiará con la inauguración del primer establecimiento stand alone, que operará de manera completamente autónoma.

¿Dónde abrirá Beauty F su primera tienda?

Según consigna Diario Financiero, la primera tienda bajo este formato abrirá durante octubre en Viña del Mar, convirtiéndose en el debut de Beauty F como una marca con locales propios fuera de las tradicionales tiendas por departamento.

"Estamos desarrollando el formato stand alone, el cual nos permitirá ampliar la propuesta de marcas y servicios, además de profundizar la experiencia que hoy ofrecemos", explicó la gerente corporativa de belleza de Falabella, Denise Tarziján.

La ejecutiva precisó que este nuevo concepto busca llegar a sectores donde Falabella no tiene presencia física o donde el modelo shop in shop no resulta viable.

La expansión de Beauty F continúa

El nuevo formato forma parte del plan de crecimiento que Falabella está impulsando para Beauty F. La marca comenzó a operar a fines de 2025 con tres tiendas ubicadas en Mall Plaza Vespucio, Parque Arauco y Espacio Urbano Viña del Mar.

Posteriormente, se incorporaron locales en Alto Las Condes y Costanera Center, alcanzando cinco puntos de venta en el país.

Entre julio y noviembre, la empresa proyecta abrir otras siete tiendas entre la Región Metropolitana y distintas regiones, con lo que Beauty F llegará a un total de 12 locales en Chile.

"La positiva recepción de nuestros clientes nos ha permitido acelerar nuestro plan de expansión", afirmó Tarziján.

Además, la ejecutiva adelantó que el 1 de agosto se inaugurará una nueva tienda Beauty F en Falabella Plaza Oeste, mientras que las restantes aperturas se concretarán durante el segundo semestre entre el norte y el sur del país.

¿Qué ofrece Beauty F?

Beauty F reúne cerca de 90 marcas de maquillaje, skincare, cuidado capilar, fragancias y productos de cuidado personal. Sus tiendas tienen superficies que van entre 120 y 200 metros cuadrados e incorporan espacios para probar productos, recibir asesoría especializada y acceder a una experiencia de compra enfocada en el mundo de la belleza.

La compañía también destacó que el crecimiento de categorías como el skincare coreano y el cuidado capilar ha impulsado la demanda, consolidando este formato como una de sus principales apuestas para seguir expandiéndose en Chile.